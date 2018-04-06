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İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını açıkladı.

İstismar düzenlemesi imzaya açıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuğa yönelik a karşı düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Gül, düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e geleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı 2018 yılı için acil eylem planı hazırladıklarını söylemişti.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 11:41
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