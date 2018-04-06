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Hurdalıkta patlama! Ölü ve yaralılar var

'te hurdalıkta patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hurdalıkta patlama! Ölü ve yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki tüplerden biri, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananların da olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 11:15
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