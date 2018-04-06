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operasyonunda 7 teğmen gözaltına alındı

merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve halen görevde olan 7 teğmen gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda 7 teğmen gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, İl Emnyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / Silahlı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

merkezli , İzmir, , Bingöl, Erzincan, ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen ve halen görevde olan 7 teğmen gözaltına alındı. Operasyonda bazı dijital verilere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor
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  • 06 Nisan 2018, Cuma 15:00
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