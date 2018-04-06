Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, Balıkesir'de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Buradaki cihazlara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında, daha önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve bilgiler doğrultusunda, Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'deki Bitcoin fabrikasının yerini tespit etti. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fabrika basıldı. Fabrikadaki Bitcoin'lere el konuldu.



Polis soruşturmada, Çiftlik Bank'ın firari muhasebe sorumlusunun da gizlendiği evi belirledi. Çiftlikbank organizasyonunda kurulan Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K. mali müşavirlik ofisinde gözaltına alındı. Dolandırıcıkla bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 kişinin emniyette sorguya alındığı bildirildi.



Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın, basılan Bitcoin fabrikasında çekilen görüntülerini üyelerinin güvenini tazelemek için internetten paylaşmıştı.