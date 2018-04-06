AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti olarak 48 Afrika ülkesinden 82 farklı siyasi partiyi bir araya getiren Afrika Siyasi Partiler Konseyi üyeliği için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiş bulunuyoruz." dedi.

''Cumhurbaşkanımızın yaptığı sınır karakolu ziyareti üzerinden ana muhalefet partisinin saldırıları oldu. Sanatçılara yönelik ifadeler çirkin ve terbiye dışı. Sanatçılarımız oraya vatan millet sevgisiyle gittiler. Bir görevi ifa ettiler. Orada olmak isteyen başka sanatçılarımız da vardı. Kılıçdaroğlu halkın sanatçısı ve sarayın sanatçısı gibi çirkin bir dil kullanmıştır.'' ifadesini kullanan Ünal, şunları söyledi:



'TÜRKİYE BÖYLE BİR MUHALEFETİ HAK ETMİYOR''

Mahir Ünal, ''Zeytin Dalı Harekatı siyasi iradenin zaferidir. Afrin'i siyasetin başarısı olarak görmeyecekseniz neyle açıklayacaksınız? CHP'nin faşist aklı siyasetçilerden nefret ettiği için harekattaki siyasi iradeyi yok sayıyor. Kılıçdaroğlu, kürsüde ağzına geleni sayıyor. Sanatçılara hakaret ediyor, işine gelmeyince hukuka sayıyor. Bu kadar konfor, bu kadar rahatlık siyasette olmaz. Burada normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bu yaklaşımda da faşist ve darbeci anlayışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımıza dönük ifadelerinde o öfke, o kin, o nefret bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Türkiye terör sevici muhalefeti hak etmiyor. Atatürk'ün partisi böyle bir siyaseti hak etmiyor.''

CHP milletvekillerinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini protestosuna ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Kamu İhale Kurumunun şeffaf bir şekilde, kameraların önünde gerçekleştirdiği ihaleyi gidip CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar. Yani ihaleyi basmayı 'şeffaf bir şekilde kameraların önünde gerçekleştirilen bir ihaleye fesat karıştırmak' olarak değerlendirebilir miyiz? Evet, değerlendirebiliriz."