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262 günlük acı

(17), Boğaz’ın serin sularında kayboldu. Cesedi 262 gün sonra bulundu. Ailesi yasa boğuldu

262 günlük acı
İstanbul Arnavutköy'de Furkan Yıldırım (17), 15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize girdi. 'nın akıntısında kayboldu. Arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Askeri bir gemi de Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katıldı. Cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme Sahili'nden çıktı. Yıldırım'ın cesedini İBB'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset, Kurumu Morg'na götürüldü. DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edeceği öğrenildi.
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