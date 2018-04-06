İstanbul Arnavutköy'de Furkan Yıldırım (17), 15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize girdi. İstanbul Boğazı'nın akıntısında kayboldu. Arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Askeri bir gemi de Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katıldı. Cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme Sahili'nden çıktı. Yıldırım'ın cesedini İBB'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset, Adli Tıp Kurumu Morg'na götürüldü. DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edeceği öğrenildi.
262 günlük acı
Furkan Yıldırım (17), Boğaz’ın serin sularında kayboldu. Cesedi 262 gün sonra bulundu. Ailesi yasa boğuldu
Etiketler: İstanbul Boğazı , Furkan Yıldırım , adli tıp , İstanbul , boğulma vakası
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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