Zeytinlik katliamına soruşturma izni

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 612 zeytinliği vasıf değişikliği yaparak arsaya çevirmek ve 107 parsele, mahkeme kararını hiçe sayarak konut izni vermekle suçlanan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bir karış alanı imara açmadık" demişti. İncelemeler ve bilirkişi raporları, zeytinlik alanların vasıf değişikliği yapılarak araziye çevrildiğini ve inşaat izni verildiğini ortaya koydu.



İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik bilirkişi heyeti Mudanya genelinde 107 parselin zeytin yasasına aykırı şekilde zeytinlikten arsaya dönüştürüldüğünü tespit etti. Bakanlık, Türkyılmaz ile birlikte eski belediye başkanları Hasan Aktürk ve Erol Demirhisar'ın yanı sıra mecliste kabul oyu veren 28'i eski toplam 53 meclis üyesi hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.



Mudanya İnsiyatif Grubu üyesi Eyüp Araz, zeytinlikten arsaya çevrilen parsellere yüzlerce konut yapıldığını, bu konutların yıkılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.