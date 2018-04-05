

Türk savunma sanayisi tarafından üretilen Ejder Yalçın ve Ejder TOMA'yı satın alan Senegal ordusu, bu araçları ilk kez Bağımsızlık Günü'nde vatandaşlarına gösterdi.

Senegal ordusunun yakın zamanda Türkiye'den satın aldığı 25 adet 4x4 zırhlı araç Ejder Yalçın ile 4 adet toplumsal olaylara müdahale aracı Ejder TOMA, başkent Dakar'daki Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında askeri geçit törenine katıldı.