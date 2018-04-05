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Türk zırhlıları Senegal'in 'nde

Senegal'in 'den satın aldığı ve Ejder , ülkenin 'ndeki askeri geçitte ilk kez vatandaşlara gösterildi.


Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Ejder 'yı satın alan Senegal su, bu araçları ilk kez 'nde vatandaşlarına gösterdi.

Senegal ordusunun yakın zamanda 'den satın aldığı 25 adet 4x4 zırhlı araç Ejder Yalçın ile 4 adet toplumsal olaylara müdahale aracı Ejder TOMA, başkent Dakar'daki Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında askeri geçit törenine katıldı.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 13:21
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