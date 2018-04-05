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'dan 'ın 'den çekilme iddialarına "dedikodu" nitelemesi

Başkanı 'ın 'den çekilme iddiaları tarafından bir kez daha yalanlandı. Pentagon Sözcüsü White: "Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında’ dediğini biliyorum çünkü 'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ'ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız" dedi.

Trumpa Pentagon ayarı

() Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald 'ın ABD kuvvetlerini 'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, 'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü 'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ'ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 22:00
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