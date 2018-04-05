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Lavrov: ABD yardımları belli bir bölgeye götürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin 'de ları sadece yarı devlet kurmak istediği (terör örgütü YPG'nin bulunduğu) bölgeye yaptığını söyledi.

Rusyadan ABDye yardım tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı , ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'da gerçekleştirdiği zirvesinin sonuçlarını detaylı şekilde Çinli mevkidaşıyla paylaştığını bildirdi.

ABD'nin Suriye'deki pozisyonuyla ilgili eleştirilerde bulunan Lavrov, Rusya'nın ABD ile terörizmle mücadele konusunda daha fazla şeyler yapabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

"ABD, İNSANİ YARDIMLARI SADECE YPG BÖLGESİNE YAPIYOR"
Suriye meselesinde Güvenlik Konseyi'nde oy birliği ile alınan kararların yerine getirilmesi hususunda ABD'nin pozisyonunun zorluklara sebep olduğuna işaret eden Lavrov, "Washington, ları sadece Suriye topraklarında yarı devlet kurma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor." dedi.

"ABD'Yİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"
Lavrov, gazetecilerin, ABD'nin Suriye'de kalma planlarıyla ilgili soruları üzerine yorum yapmanın zor olacağını söyleyerek, "Washington'un hedeflerinin sadece Suriye için değil aynı zamanda uluslararası gündemde bir takım başka önemli konular için ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekiyoruz." diye konuştu.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 19:57
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