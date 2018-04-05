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Hatay'a açılacak yeni nın adı belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Ordusu tarafından terör örgütü / işgalinden kurtarılan bölgelere insani yardım ulaşımının kolay olması için Hatay'dan açılacak yeni nın hazırlıkları sürüyor. Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında olması planlanan kapı için Bab-ı Zeytin Dalı adı düşünülüyor.

Hataya açılacak yeni sınır kapısının adı belli oldu

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin bölgesine uzanacak yeni kapıyla ilgili detaylar netleşti. Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Afrin'e açılacak yeni gümrük kapısının adını Zeytin Dalı Harekatı'ndan alacağı belirtiliyor. Kapının Zeytin Dalı olarak adlandırılması öne çıkarken, böylelikle bölgedeki terörist oyunlara karşı da en net mesaj verilmiş olacak ve nesilden nesle Zeytin Dalı Harekatı'nın ruhu aktarılacak.

HAMAM KÖYÜ'NDE AÇILACAK
Cilvegözü'nden sonra Hatay'dan 'ye açılacak ikinci gümrük kapısı olacak olan yeni kapının, Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlanıyor. Yeni gümrük kapısının güzergahı Bükülmez ve Oğulpınar arasından Cinderesi'ne, oradan da Afrin'e giden yol olarak belirlendi. Bu bölge, gerek mesafe gerek coğrafi koşullarının uygunluğu, meskun mahallerin engellik vasfının olmaması ve düz zeminde ilerleyen arazinin uygunluğu dolasıyla kısa sürede Afrin'e yardımların ulaştırılmasını sağlayacak güzergah olarak öne çıktı.



YOL CİNDERESİ'NDEN GEÇECEK
Alternatif diğer güzergahlar ise sarp ve kayalık coğrafi yapı ve güzergahın açılmasının uzun süre alacağı değerlendirmeleri sonucu tercih edilmedi. tarafında Hatay-Reyhanlı arasındaki yolun yakın olması da yeni kapının kısa sürede hizmete açılmasına imkan sağlayacak. Kapının açılacağı yol, Afrin'den sonra en büyük ikinci yerleşim yeri olması nedeniyle stratejik öneme sahip olan Cinderesi'nden geçecek.

EN KISA TİCARET YOLU
Hatay'dan Suriye'ye açılacak yeni kapı, şimdilik Afrin'e yardımların ulaştırılması amacıyla planlansa da Suriye savaşı sona erdiğinde Halep'e ulaşacak en kısa ticaret yolu olarak da kullanılabilecek. Halen Reyhanlı'dan Suriye'ye açılan Cilvegözü ve ticaret yolu Hama-Humus istikametinden Suriye içlerine ilerliyor. Yeni kapının tesisi için bölgede AFAD nezdinde çalışmalar başlatıldı.

SURİYELİLER DÖNÜYOR
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri /-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 14:59
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