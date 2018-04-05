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'den İncirlik ve açıklaması

’nin ’te 2 yeni üs kurduğu haberlerini yalanlamayan Pahon, “Komutanlarımız kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal” dedi



Eric Pahon, 'nin 'te 2 yeni üs kurduğu haberleri ile İncirlik'teki silah depolarının boşaltıldığı iddialarını değerlendirdi. "Yeni üs"leri yalanlamayan Pahon, İncirlik iddiaları içinse "Müttefikler arasındaki güvensizliği artırmaya yönelik girişimler" olarak nitelendirdi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 09:31
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