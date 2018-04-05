Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu haberleri ile İncirlik'teki silah depolarının boşaltıldığı iddialarını değerlendirdi. "Yeni üs"leri yalanlamayan Pahon, İncirlik iddiaları içinse "Müttefikler arasındaki güvensizliği artırmaya yönelik girişimler" olarak nitelendirdi.
ABD'den İncirlik ve Münbiç açıklaması
ABD’nin Münbiç’te 2 yeni üs kurduğu haberlerini yalanlamayan Pentagon Sözcüsü Pahon, “Komutanlarımız kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal” dedi
Etiketler: Münbiç , Pentagon Sözcüsü , İncirlik Üssü , ABD
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