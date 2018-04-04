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Mehmetçiğe destek veren ünlülerden çok sert bildiri

Partisinin grup toplantısında sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal 'na ünlülerden çok sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yayınladıkları bildiri ile yanıt veren ünlülerin açıklamasında, "Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır." denildi.

Mehmetçiğe destek veren ünlülerden çok sert bildiri
CHP Genel Başkanı Kemal , 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için 'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.

Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine katılan bir grup ünlü isim Kılıçdaroğlu'na ortak bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklama şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

, , , Cengiz Kurdoğlu, , , , Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, , Arif Susam, , Muazzez Ersoy, , Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 22:14
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