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  1. 13 FETÖ'cü sanığa ağırlaştırılmış müebbet!

'yi kapatan 'cüler için karar çıktı!

'nün darbe girişimi sırasında Köprüsü'nün kapatılması davasında, 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

FSMyi kapatan FETÖcüler için karar çıktı!
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 17:17
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