; 26 / 12 21 / 7 19 / 0 10 / 1 17 / 2 18 / 4 16 / 2 23 / 14 4 / -4 9 / 4 26 / 10 22 / 3 18 / 2 20 / 3 7 / -3 20 / 3 17 / 3 10 / 2 17 / 0 21 / 4 23 / 5 19 / 7 16 / 1 16 / -1 24 / 9 19 / 4 22 / 5 22 / 6 18 / 2 16 / -1 9 / -3 19 / 2 20 / 6 11 / 6 9 / 0 15 / 6 24 / 9 15 / 6 20 / 3 23 / 14 19 / 7 24 / 11 24 / 8 20 / 2 18 / 1 8 / -2 16 / -1 16 / 0 16 / 2 21 / 5 16 / 0 22 / 9 20 / 8 19 / 6 19 / 1 17 / 3 24 / 8 17 / 9 21 / 6 14 / 3 15 / 0 16 / 1 13 / 5 25 / 7 14 / 7 21 / 6 14 / 6 19 / 10 12 / 6 13 / -2 21 / 9 17 / 9 15 / 7 16 / 2 13 / 6 18 / 2 19 / 3 10 / 4 20 / 7 12 / 0 14 / 5 Ayrıntılar geliyor...
- 04 Nisan 2018, Çarşamba 17:17
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