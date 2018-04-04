MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabri başında verdiği görüntüyle izleyenleri şaşırttı.

Genellikle katıldığı etkinliklerde el öptürürken görülen MHP Lideri, ilk kez el öpmeye çalışırken kameralara yansıdı.

O AN

Alparslan Türkeş'in kabri başına giden Bahçeli, karanfil bırakmadan önce mezarın başında gördüğü yaşlı ve sakallı amcanın eline uzandı, öpmeye çalıştı.





Yaşlı amca, Bahçeli'nin elini öpmesine izin vermedi.







ALPARSLAN TÜRKEŞ İÇİN ANMA TÖRENİ

Ülkücü Hareket'in merhum Lideri Alparslan Türkeş için Ankara'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'E DUA

Binlerce Ülkücünün katıldığı törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekilleri de yerini aldı.

Alparslan Türkeş için ellerin semaya kalktığı törende; Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.

Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"BUGÜNÜMÜZE IŞIK TUTTU"

''Fikri olgunluğu ileri görüşlülüğü sayesinden bugünümüze ışık tutmuştur. Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı çözüm önerileri hala geçerliliğini korumaktadır.





Kendisi yarınlara uzanan meşaledir. Türk siyasetine uzlaşma aşılamıştır. Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı milletimizin ve devletimizin bekasına adadık. Ümitsizlikleri yendik.

Gücümüzü aziz milletimizden kararlılığımızı ülkülerimizden aldık. Merhum başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vadetmemişti.

Biz de aynısını yapıp önümüze bakacağız. Bölünmeye bölücülüğe ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız.''