Terör örgütünün siyasi kanadı HDP'yle ittifak arayışları içinde olan CHP, Zeytin Dalı Harekatı hazımsızlığını korumaya devam ediyor. Her fırsatta ihanet çeteleriyle yan yana olmayı sürdüren CHP kanadı, Türkiye'nin başarılarına karşı yaptığı küstah tutumuna bir yenisini daha ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazıyla kürsüye çıkan Yılmaz, Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla yapılan ziyarete ilişkin Yılmaz, "Bana Kemal Sunal'ı hatırlattı. Şaban askerde filmini bekliyoruz" diyerek haddini aştı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'Nİ DE HAZMEDEMEDİ

CHP'li Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temellerini attığı ve Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne de çamur atmayı ihmal etmedi.

Türkiye'nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin Yılmaz, nükleer enerjinin "çevreci" olmadığını iddia etti.

Türkiye ekonomisinin 7,4'lük bir büyümeyle rekor kırdığından haberi yokmuş gibi davranan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin büyümediğini iddia ederek 3 maymunu oynadı.