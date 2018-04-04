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'da korkutan

İmalat depolarındaki kimyevi maddelere alevlerin sıçramaması için a çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Antalyada korkutan yangın

'da yat imalat deposunda çıkan , çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor.

Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 10:14
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