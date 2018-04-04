13 yaşındaki kız diziden etkilendi itiraf etti

N.D., "Bir dizide izlediğim kimsesizler yurdu bana çok güzel geliyordu. Yurda gidebilmek için yalan söyledim." dedi. Anne A.D ise " 7 çocuğum var bir tokat bile vurmadım. O gün evde yoktum" dedi
N.D., "Bir dizide izlediğim kimsesizler yurdu bana çok güzel geliyordu. Yurda gidebilmek için yalan söyledim." dedi. Anne A.D ise " 7 çocuğum var bir tokat bile vurmadım. O gün evde yoktum" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.