;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

13 yaşındaki kız diziden etkilendi itiraf etti

‘Beni dövdü’ diyerek şikâyet ettiği annesi 1.5 yıl hapisle yargılanan 13 yaşındaki N.D., diziden etkilendiği yurda gidebilmek için yalan söylediğini itiraf etti.

13 yaşındaki kız diziden etkilendi itiraf etti

N.D., "Bir dizide izlediğim kimsesizler yurdu bana çok güzel geliyordu. Yurda gidebilmek için yalan söyledim." dedi. Anne A.D ise " 7 çocuğum var bir tokat bile vurmadım. O gün evde yoktum" dedi

  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 09:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar