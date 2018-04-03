"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz"

Türkiye için tarihi gün... Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan Akkuyu Santralinin bugün temeli atılıyor. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ""Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

63 yıllık rüyanın gerçekleşmesinde en önemli kavşakta duruyoruz. Bugün tarihi bir ana şahit oluyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesinin temelini atıyoruz. 7 gün 24 saat sıfır emisyonla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak, işletmeye başlayınca 3 bin 500 kişi çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşacak. İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünya ile rekabet edebilecek kapasiteye Allah'ın izniyle kavuşacaktır.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sözlerime son vermeden önce bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Akkuyu projesinde başta sayın Taner Yıldız olmak üzere 1955 yılından itibaren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.