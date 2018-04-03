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Bilim insanları uyardı: aniden yok olabilir

Harvard Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Higgs bozonunun kütlesinin değişebileceğini öne sürdü. Bu durumun kuantum parçacığı ile bir karadeliğin etkileşime geçirerek, in yok oluşunu hazırlayacağını belirten araştırmacılar, yıkım sürecinin başlamış olabileceğini açıkladı.



Fizikçiler, deki tüm maddelere kitle verdiği varsayılan Higgs bozununun, diğer adıyla Tanrı parçacığının, kozmosun yok oluşuna neden olabileceğini ifade etti.
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  • 03 Nisan 2018, Salı 20:38
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