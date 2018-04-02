;
Yol Durumu
  1. Erdoğan başkanlığında toplandı!

Pasaport ve ehliyet alacaklar dikkat! (Ehliyet ve nasıl yapılacak?)

Ehliyet ve pasaport alımlarında yeni dönem bugün resmen başladı. Başvuru işlemleri ALO 199 veya randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu alındıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılacak.


Bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.
Etiketler: , , ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 18:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar