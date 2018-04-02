Pasaport ve ehliyet alacaklar dikkat! (Ehliyet ve pasaport başvurusu nasıl yapılacak?)
Ehliyet ve pasaport alımlarında yeni dönem bugün resmen başladı. Başvuru işlemleri ALO 199 veya randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu alındıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılacak.
Bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.
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