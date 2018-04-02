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Erdoğan, Putin ve Ruhani 'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ve Suriye için ’da bir araya gelecek

Erdoğan, Putin ve Ruhani Ankarada bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipliğinde 4 Nisan'da yapılacak Suriye zirvesi öncesinde Devlet Başkanı 3 Nisan'da 'da olacak.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri arasında -Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı toplantıda Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak. İki lider daha sonra 'de 'nin temelini atacak.

Ankara'da yoğun bir siyasi trafiğin yaşanacağı 4 Nisan'da ise Ankara'da olacak. Suriye için bir araya gelecek olan Türkiye-Rusya-İran liderleri, Suriye'deki çatışma ortamının ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin yol haritasını üçlü zirve masasına yatıracak. Aynı gün Erdoğan ve Ruhani'nin iki ülke meselelerine ilişkin ikili bir görüşme yapması da öngörülüyor.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 12:32
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