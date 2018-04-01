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Ünlü yaşamını yitirdi

Ünlü kuyumcu yaşamını yitirdi
Siyaset, sanat ve sosyeteden birçok ismin müşterisi olduğu ünlü Sait Koç (75) yaşamını yitirdi. 1967'de İstanbul Kapalıçarşı'da açtığı dükkanla adından söz ettiren Koç, ardından Akmerkez ve Nişantaşı'nda da şubeler açmıştı. İki aydır kanser tedavisi gören Koç, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün kuyumcusu olan Koç'tan, en son Eda Erol'la aşk yaşayan Alişan da Nişantaşı'ndaki Sait 'tan tektaş almıştı. Ayrıca Demet Akalın'ın Instagram'dan paylaştığı yüzüğün Koç Mücevherat'tan alındığı ortaya çıkmıştı.



Çağın vebası kansere yenilen kuyumcu 'un birçok ünlü müşterisi bulunuyordu.
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