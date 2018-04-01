Ünlü kuyumcu yaşamını yitirdi

Siyaset, sanat ve sosyeteden birçok ismin müşterisi olduğu ünlü kuyumcuSait Koç (75) yaşamını yitirdi. 1967'de İstanbul Kapalıçarşı'da açtığı dükkanla adından söz ettiren Koç, ardından Akmerkez ve Nişantaşı'nda da şubeler açmıştı. İki aydır kanser tedavisi gören Koç,dün sabah tedavi gördüğühastanede hayatını kaybetti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün kuyumcusu olan Koç'tan, en son Eda Erol'la aşk yaşayan Alişan da Nişantaşı'ndaki Sait Koç Mücevherat'tan tektaş almıştı. Ayrıca Demet Akalın'ın Instagram'dan paylaştığı yüzüğün Koç Mücevherat'tan alındığı ortaya çıkmıştı.
Çağın vebası kansere yenilen kuyumcu Sait Koç'un birçok ünlü müşterisi bulunuyordu.
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