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tüm testleri geçti

NEFER tüm testleri geçti
Türkiye'nin savunma sanayindeki yüz akı 'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin son teknoloji üyesi , Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile tam not aldı.


Betül USTA
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