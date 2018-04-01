Mutluluk Onun da hakkı!
Mardin’de 80 yaşındaki Rahime Emen, yıkık dökük evinin bahçesinde bir göz oda yapılmasını istiyor. Yetkililerden yardım bekliyor
3 erkek evladı olan Emen, çocuklarının da maddi durumdan dolayı ona bakamadığını belirtti. Yaşlı kadın, "Çocuklarımın maddi imkanı yetersiz olduğu için bana bakamıyor. Bu evde yaşlandım o yüzden çocuklarımın yanına gitmek istemiyorum, sıkılıyorum. Zaten onların da bana bakacak durumları yok. Bu evde hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Kapımı kırıp evime girip hırsızlık yapıyorlar. Eşyalarımı çalıyorlar. Evde korkudan kalamıyorum başıma yıkılacak diye. Ev berbat bir halde. O yüzden bazen komşulara gidip kalıyorum. Çocuklarımın da maddi durumu yok. Onlar da öyle olduğu için ben size sığınıyorum bana yardım edin. 20 yıldır bu evde yaşıyorum. Eskiden maddi durumum biraz iyiydi. Ama evime hırsızlar girdiği için evimde hiçbir şey kalmadı. Her şeyimi götürdüler. Tek bir isteğim var, yıkılmak üzere olan evimin bahçesinde başımı sokabileceğim bir göz oda istiyorum. Bunu yapmaları için hayırsever ve yetkililerden destek bekliyorum."
Etiketler: Rahime Emen , yaşlı kadın , Mardin
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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