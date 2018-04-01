Modern bedeviler
Sırf askerlerimize moral verdiler diye sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından hiçbir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir
Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde 'Allah güzeldir, güzeli sever' buyuruyor. İşte sanat, Allah'ın insana bahşettiği güzellikleri arama, bu güzelliklere ulaşma yolculuğunun adıdır. Güzeli ihya gayreti sadece bina yapmıyor, aynı zamanda Buhara, Kudüs, Kurtuba, Kahire, Şam, İstanbul gibi ruhu, karakteri, kimliği olan şehirler inşa ediyor. Daha şurada 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik. Bu kadar kısa zamanda 780 bin kilometrekareye düştük. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bundan sonrası bizim için çok hassas. Çok dikkatli olmaya mecburuz.
Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans'tan çok Bizansçı, Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir.
Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye askerlerimize moral verdiler diye sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından hiçbir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Kendi küçük kabilelerinden olmadığı sürece ne kadar büyük olursa olsun, ne bir sanatçının ne de bir sanat eserinin bunların gözünde kıymeti vardır.
Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz.
EY KOSOVA BAŞBAKANI...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik 6. Olağan İlçe kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kosova'da paketlenen FETÖ'cüler hakkında konuşan Erdoğan şunları söyledi: Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da FETÖ'nün üst düzey yetkililerini paketleyip ülkemize getirdi. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Sultanahmet'te bir köfteciye girerek esnaf ziyareti yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul , Türkiye , Kosova , AK Parti , Atatürk Kültür Merkezi , Ayasofya , Yeditepe Bienali
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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