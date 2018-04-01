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Fakat "Yüksek frekanslı" ayar, halkı çıldırttı. Medya, "Türkiye karşısında ezildik" manşetleriyle çıktı. Le Monde, "Macron, korktu. Erdoğan'la yüzleşemedi" yazdı.
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