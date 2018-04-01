Cips fiyatını beğenmeyen avukat, market görevlisine saldırdı. Olay Diyarbakır'da yaşandı. Bir petrol istasyonuna ait markete 3 gün önce giden avukat M.A. cips aldı. Görevli Yücel Gündüz, cips fiyatının 3.5lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.A., "Bir cips nasıl 3.5 lira olur" diyerek, tepki gösterdi. Yücel'in, "Ben burada çalışanım, fiyat bu" demesiüzerine, M.A. çılgına döndü.Tartışma çıktı.
SOLUĞU KARAKOLA ALDI İstasyon çalışanları iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. M.A., "Ben avukatımsenin adın ne? Sana tebligatgöndereceğim" diyerek Gündüz'e saldırdı, tokat attı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. M.A. aracına binerek uzaklaşırken, market çalışanı Gündüz, güvenlik kamerasından belirlediği plaka ve görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek kendisini darp eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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