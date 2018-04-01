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Avukuat

’da , ndaki marketten cips aldı. Fiyatını yüksek bulunca görevliye saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Avukuat
Cips fiyatını beğenmeyen , market görevlisine saldırdı. Olay 'da yaşandı. Bir petrol istasyonuna ait markete 3 gün önce giden avukat M.A. cips aldı. Görevli Yücel Gündüz, cips fiyatının 3.5 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.A., "Bir cips nasıl 3.5 lira olur" diyerek, tepki gösterdi. Yücel'in, "Ben burada çalışanım, fiyat bu" demesi üzerine, M.A. çılgına döndü. Tartışma çıktı.



SOLUĞU KARAKOLA ALDI
İstasyon çalışanları iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. M.A., "Ben avukatım senin adın ne? Sana tebligat göndereceğim" diyerek Gündüz'e saldırdı, tokat attı.




O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. M.A. aracına binerek uzaklaşırken, market çalışanı Gündüz, güvenlik kamerasından belirlediği plaka ve görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek kendisini darp eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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