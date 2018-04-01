TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin'de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi

Ayrıntılar geliyor...