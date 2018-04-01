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'den acı haber!

'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Afrinden acı haber!

TSK'dan yapılan açıklamada "'de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 20:31
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