TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin'de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildiAyrıntılar geliyor...
Afrin'den acı haber!
Afrin'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Etiketler: Afrin
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