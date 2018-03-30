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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklaması

Cumhurbaşkanlığından İsrail açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

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  • 30 Mart 2018, Cuma 21:46
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