Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında üretilecek ilk dört adet T700-GE-701D motoru, bu yıl içinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne teslim edecek. Ayrıca Kara Şahinlerin motorun %60'ının da yerli olacağı açıklandı.
Kara Şahinlerin motoru yüzde 60 yerli olacak
TUSAŞ Motor Sanayii tarafından yapılacak ve bu yıl 4 tanesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne teslim edecek Kara Şahinlerin motorunun yüzde 60'ı yerli olacak.
Etiketler: Kara Şahinlerin , Motor Sanayii , Türk Havacılık , Uzay Sanayii , Türkiye , ASELSAN
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