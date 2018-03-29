

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında üretilecek ilk dört adet T700-GE-701D motoru, bu yıl içinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne teslim edecek. Ayrıca Kara Şahinlerin motorun %60'ının da yerli olacağı açıklandı.