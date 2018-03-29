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  1. Yıldırım'dan 'proje terör örgütü' açıklaması

motoru yüzde 60 yerli olacak

TUSAŞ tarafından yapılacak ve bu yıl 4 tanesi ve ’ne teslim edecek motorunun yüzde 60'ı yerli olacak.


Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında üretilecek ilk dört adet T700-GE-701D motoru, bu yıl içinde ve 'ne teslim edecek. Ayrıca motorun %60'ının da yerli olacağı açıklandı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 09:32
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