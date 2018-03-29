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Erdoğan'dan 'na dava

Erdoğan, Genel Başkanı hakkında 27 Mart'ta partisinin Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğandan Kılıçdaroğluna bir şok daha!

, Genel Başkanı Kemal 'na partisinin 'deki grup toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden CHP liderinin "FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim" sözleri nedeniyle tazminat davası açıldığını duyurdu. Aydın, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık.

Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir" paylaşımlarında bulundu.

FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir 'nin inşasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ne kadar hayati olduğunun izahtan vareste olduğunu belirten Aydın, bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmamasının ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 11:41
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