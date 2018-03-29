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Deniz ulaşımına hava muhalefeti

Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Deniz ulaşımına hava muhalefeti

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 07.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 08:11
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