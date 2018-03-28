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  1. PKK’ya ağır darbe: 7 ölü

Üç evladımızı kaybettik

Üç evladımızı kaybettik
PKK, yıllardır 'ye sızmak için kullandığı Afrin bölgesini kaybedince, Amanos Dağları'nda sıkışıp kalan birimlerine, eylem talimatı verdi. Durumu öğrenen güvenlik güçleri eylem hazırlığındaki 11 teröristi, SİHA'larla etkisiz hale getirdi. Çatışmada Uzman Çavuş Samet Tokur şehit oldu. Öte yandan Afrin'de, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İbrahim Imış ve Veysel Temel'in naaşları memleketlerine gönderildi. Şehit Imış, Afyon'un Şuhut İlçesi'nde, şehit Temel ise 'nın Altıntaş İlçesi'ne bağlı Genişler Mahallesi'nde toprağa verildi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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