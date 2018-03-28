Üç evladımızı kaybettik

PKK, yıllardır Türkiye'ye sızmak için kullandığı Afrin bölgesini kaybedince, Amanos Dağları'nda sıkışıp kalan birimlerine, eylem talimatı verdi. Durumu öğrenen güvenlik güçleri eylem hazırlığındaki 11 teröristi, SİHA'larla etkisiz hale getirdi. Çatışmada UzmanÇavuş Samet Tokur şehit oldu. Öte yandan Afrin'de, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İbrahim Imış ve Veysel Temel'in naaşları memleketlerine gönderildi. Şehit Imış, Afyon'un Şuhut İlçesi'nde, şehit Temel ise Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ne bağlı Genişler Mahallesi'nde toprağa verildi.
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