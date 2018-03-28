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'dan kritik açıklaması

Son dakika haberine göre, 'de 18 Mart'tan bugüne kadar 95 adet mayın ve el yapımı imha edildi

TSKdan kritik Afrin açıklaması

tarafından, 'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 adet mayın ve el yapımı nın imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/" denildi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 12:51
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