TSK tarafından, Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 adet mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/EYP bulunarak imha edilmiştir" denildi.
Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/EYP bulunarak imha edilmiştir. pic.twitter.com/3wRvNcfFSb— TSK (@TSKGnkur) 28 Mart 2018
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