TEL RIFAT KİM İÇİN NE İFADE EDİYOR?
Afrin'den sonra PKK işgalindeki Tel Rıfat'ta da kontrol sağlandı. Peki Tel Rıfat neden önemli, PKK için burası ne ifade ediyordu, TSK ve ÖSO'nun Tel Rıfat'ı terörden temizlemesi neleri beraberinde getirir, Taha Dağlı yanıtladı.
TEL RIFAT KİM İÇİN NE İFADE EDİYOR?
- TSK'dan kritik Afrin açıklaması
- Art arda deprem olunca okullar tatil edildi
- Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!
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