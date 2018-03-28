İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı. Marmara'nın batısı dışında yurt genelinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışlı sistemle 8 ila 12 derece azalacak

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.