Çok yazık
15 yaşındaki F.N.B. tecavüz yalanıyla 17 yaşındaki Yıldırım’ın ölümüne yol açtı. DNA testi gerçeği ortaya çıkardı. İftira attığını itiraf eden genç kız, tutuklandı..
Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan DNA incelemesinde, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığı belirlendi. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Bulut, kızının ifadeleri üzerine cineyeti işlediğini söyledi. Devlet korumasına alınan F.N.B. ise yalan söylediğini, bebeğin babasının akrabası M.Ç. olduğunu söyledi. Genç kız, Yıldırım ile cinsel ilişkiye girmediğini belirterek, "M.Ç.'nin ismini babamdan korktuğum için vermedim. Pişmanım ve özür diliyorum" dedi. Haksız yere masum bir gencin öldürülmesine yol açan genç kızın itirafının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakkında "iftiradan" soruşturma açılan ve dün Hatay'da gözaltına alınan F.N.B., adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhammet Reşit Yıldırım, "Bana tecavüz edip hamile bıraktı" diyen F.N.B.'nin babası Emrah Bulut tarafından katledildi. Ancak tecavüz iddiası yalandan ibaretti. Bu iftirayı masum bir genç, canıyla ödedi.
"ÖZÜR DİLERİM"
Babası tarafından öldürülen Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiği iddiası DNA raporuyla doğrulanmayan F.N.B., yalan söylediğini itiraf etti. "Pişmanım. Özür dilerim" dedi.
Nazan ERDEM
Etiketler: Emrah Bulut , Adana , Cinayet
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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