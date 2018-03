Binali Yıldırım: AK Parti teşkilatında heyecan dorukta

Başbakan Binali Yıldırım , dün AK Parti grup toplantısına katıldı. Yıldırım, konuşmasında şu mesajları verdi:AK Parti'nin il kongrelerine yoğun katılım oldu. Bir kez daha gördük ki AK Parti teşkilatında metal yorgunluğu falan yok, dimdik ayakta, heyecan dorukta. AB tam üyelik müzakerelerine başladığımız 2005'ten bu yana yaşanan tıkanıklıklar, krizler, verilen ama yerine getirilemeyen sözler Varna'da bir kez daha masaya kondu. Türkiye 'nin AB karnesi, tüm taahhütlerin yerine getirildiği, sadece AB'den kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemeler sebebiyle beklemeye alınan hususlardan oluşuyor. Buna karşılık AB'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla, tutarsızlık ve yalpalamalarla dolu.Demokrasinin, insan haklarının müdafisi olduğunu iddia eden AB, 15 Temmuz darbe girişiminde cılız açıklamalar dışında ciddi bir destek vermedi. Sığınmacılarımızın huzur içinde yurtlarına dönüşü için yürüttüğümüz operasyonlar da AB tarafından sürekli eleştiriye tabi tutulmuştur. Türkiye'nin FETÖ YPG 'ye kadar her türlü terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin ilişkilerimizin önünde bir engel gibi gösterilmesi bizi rahatsız ediyor.AB Komisyonu 17 Nisan'da Türkiye İlerleme Raporu'nu yayımlayacak. Bu raporda herhalde Türkiye'nin hayrına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek bir sır değil. Neredeyse her konuda ülkemizin karşısında yer alan, müttefiklikle bağdaşmayacak açıklamalar yapan bazı Avrupa ülkelerinden istediğimiz şey samimiyet. Başları sıkıştığında ülkemize koşan, tekerleri düze çıkınca yan çizen bir ülkeler topluluğu hiç kimseye güven vermez.Suriye'de insani hassasiyetle operasyon yürüten tek ülke konumundaki Türkiye'yi insan haklarını ihlal, işgal gibi söylemlerle suçlayan ülkeler maalesef kendi tarihlerini unutmuş gözüküyor. Tek masumun burnu kanamasın diye, kılı kırk yararak ilerlerken, terör örgütünün oyuncaklardan kutsal kitaplara kadar her şeyi bombalarla tuzakladığını görmeyenlere söyleyecek söz bulamıyoruz.Terör örgütlerinin yerlerinden ettiği milyonlarca insana ev sahipliği yapan Türkiye'yi takdir etmek yerine eleştirmek asla iyi niyetle bağdaşmıyor. AB'nin kriterlerine üye ülkelerin çoğundan daha yakın hatta birçoğundan daha ileri bir konumda olan Türkiye'nin bu kadar hırpalanmasına daha fazla rıza gösteremeyiz.Toplantının ardından da bazı bakanlarla bir araya gelen Yıldırım, çocuk istismarına karşı yapılan çalışma hakkında bilgi aldı.Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in davetine icabetle yarın Bosna-Hersek'e gidecek. Zvizdic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Yıldırım, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile görüşecek. Yıldırım ayrıca Kovaçi Şehitliği'ni, Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Srebrenitsa Anma Müzesi'ni ziyaret edecek.