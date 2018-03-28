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Art arda olunca edildi

'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde art arda meydana gelen hafif şiddette 4 in ardından edildi.

Art arda deprem olunca okullar tatil edildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde 08.05-09.38 saatlerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 meydana geldi. İlçede depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmezken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde 4 ayrı deprem yaşandığını bildirdi. Depremlerin can ve mal kaybına yol açmadığını kaydeden Dağlı, şöyle konuştu: "İlçede sabah saatlerinden bu yana çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar oluştu. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı fakat okullardaki çocuklarımız panik yaşadı. Tedbir amaçlı ilçede bulunan tüm okulları bir gün süreyle tatil ettik." Dağlı, ekiplerin hızlı bir şekilde ilçeye yönlendirildiğini ifade ederek, AFAD ve kaymakamlık ekiplerinin bölgede çalıştıklarını, teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 12:18
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