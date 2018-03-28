"25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek"

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.