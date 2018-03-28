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"25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek"

Bakanı Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" dedi.

25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakanı İsmet Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 13:32
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