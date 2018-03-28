Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.
"25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek"
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Etiketler: milli eğitim , Türkiye
- Terör seviciliği CHP'yi karıştırdı
- FETÖ Elebaşı Gülen, sahte belgelerle 26 yıl emekli maaşı almış
- Ortaköy'de silahlı kavga
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.