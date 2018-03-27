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  1. Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

Türk askeri geçerken Afrinliler kurban kesti

TSK'nın terör örgütleri PKK, PYD/YPG, KCK ve IŞİD'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda geçtiğimiz hafta kritik bir gelişme yaşanmış ve TSK ile ÖSO Afrin'i ele geçirmişti. Reuters muhabirinin bölgeden geçtiği fotoğraflarda Afrin'de durumun kontrol altına alındığı görülürken, tankla geçen Türk askerinin yanında kurban kesen Afrinliler dikkat çekti.


​Afrin'de yaşam normale dönmeye başlıyor… Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'yi kısa sürede bölgeden uzaklaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi tamamen kontrol altına aldı. Yetkililer hafta sonunda resmen bölgenin kontrolünü aldıklarını açıklarken, "Afrinlileri evlerine dönmeye bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

  • 27 Mart 2018, Salı 10:55
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