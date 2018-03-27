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İstanbul'un nde dev hamle!

İBB Başkanı Uysal: (Çöpten ) 3 bin tonluk tesisimiz devreye girdiğinde 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanacak


(İBB) Başkanı , "Bugün itibariyle bu tesiste ve Şile'deki elektrik üretim tesislerimizde günlük 401 megawatt gücünde üretim yapılıyor. Bu da 870 bin nüfusa tekabül ediyor ki İstanbul'da günlük 300 bin konutun elektriği buralarda üretiliyor. Ayrıca ihalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz de devreye girdiği zaman, yaklaşık 1,5 milyon nüfusun da elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük bir oluşacak." dedi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 21:21
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