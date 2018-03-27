İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Bugün itibariyle bu tesiste ve Şile'deki elektrik üretim tesislerimizde günlük 401 megawatt gücünde üretim yapılıyor. Bu da 870 bin nüfusa tekabül ediyor ki İstanbul'da günlük 300 bin konutun elektriği buralarda üretiliyor. Ayrıca ihalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz de devreye girdiği zaman, yaklaşık 1,5 milyon nüfusun da elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük bir elektrik üretimi oluşacak." dedi.
İstanbul'un elektrik üretiminde dev hamle!
İBB Başkanı Uysal: (Çöpten elektrik üretimi) 3 bin tonluk tesisimiz devreye girdiğinde 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanacak
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediye , Mevlüt Uysal , Elektrik üretimi , yerli enerji kaynakları , Geri Dönüşüm
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