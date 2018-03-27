Fişlemenin Kaynak’ı

FETÖ'nün kayyum atanan finans merkezi Kaynak Holding'den örgütün fişleme belgeleri çıktı. Üsküdar'da ele geçirilen 320 GB'lık hard diskte fişleme belgelerinin yanı sıra "Dua Listesi" adı altında hazırlanmış, örgüt hiyerarşisinin yer aldığı bir liste de bulundu. Bu listenin, firari işadamı Akın İpek için Fetullah Gülen'in söylediği, "Mizandan kırmızı pasaportile geçecek 1000 kişi var" sözünde geçen liste olabileceği ve çalışmaların halen devam ettiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.