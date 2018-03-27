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Fişlemenin Kaynak’ı

Fişlemenin Kaynak’ı
FETÖ'nün kayyum atanan finans merkezi 'den örgütün fişleme belgeleri çıktı. Üsküdar'da ele geçirilen 320 GB'lık hard diskte fişleme belgelerinin yanı sıra "Dua Listesi" adı altında hazırlanmış, örgüt hiyerarşisinin yer aldığı bir liste de bulundu. Bu listenin, firari işadamı Akın İpek için Fetullah Gülen'in söylediği, "Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var" sözünde geçen liste olabileceği ve çalışmaların halen devam ettiği kaydedildi.


Fatih ULAŞ
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