Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıplarından dolayı taziyede bulundu.



Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye ele alındı. 4 Nisan'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesi de konuşulan konular arasında yerini aldı.