Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıplarından dolayı taziyede bulundu.
Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye ele alındı. 4 Nisan'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesi de konuşulan konular arasında yerini aldı.
Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıplarından dolayı taziyede bulundu.
Etiketler: Vladimir Putin , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Rusya
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