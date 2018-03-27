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Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Erdoğan ve Putinden kritik görüşme

, Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıplarından dolayı taziyede bulundu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye ele alındı. 4 Nisan'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesi de konuşulan konular arasında yerini aldı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 17:50
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