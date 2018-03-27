;
Yol Durumu
  1. Ders almıyorlar
  2. Vicdanlar çöpte

Aysun Bank'a 590 yıl hapis

Aysun Banka 590 yıl hapis
Aysun E., 'de sekreterdi. Arkadaşları, bürokratlar ve polis kocasının meslektaşlarından oluşan 43 kişiyi kurban seçti. Bu kişilerden TRT'nin kantin ihalesinden ve arsa alım satımından kâr payı verileceği vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL topladı.

HEP AYNI TAKTİK
Ucuza arsa alıp, yüksek kar ile satmak vaadiyle elde edeceği paraları astronomik kazançlarla dağıtacağını söyledi. İlk etapta da kar payı vererek güven sağladı. Hatta bazı bakanları ismini bile kullandı. Ancak para çarkı durunca foyası ortaya çıktı. Davacılar on binlerce para yatırdıklarını, ilk başlarda ödeme aldıklarını ancak sonra hiç para alamayınca dolandırıldıklarını anladıklarını belirtti. Savcılık, yakalanan Aysun E. ve eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 590 yıla kadar hapis cezası istedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar