Aysun Bank'a 590 yıl hapis

Aysun E., TRT'de sekreterdi. Arkadaşları, bürokratlar ve polis kocasının meslektaşlarından oluşan 43 kişiyi kurban seçti. Bu kişilerden TRT'nin kantin ihalesinden ve arsa alım satımından kâr payı verileceği vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL topladı.
HEP AYNI TAKTİK Ucuza arsa alıp,yüksek kar ile satmakvaadiyle elde edeceğiparaları astronomikkazançlarla dağıtacağınısöyledi. İlk etaptada kar payı vererekgüven sağladı. Hattabazı bakanları ismini bilekullandı. Ancak para çarkıdurunca foyası ortaya çıktı.Davacılar on binlerce parayatırdıklarını, ilk başlardaödeme aldıklarını ancaksonra hiç para alamayıncadolandırıldıklarınıanladıklarını belirtti.Savcılık, yakalananAysun E. ve eşinin dearalarında bulunduğu11 şüpheli hakkındadolandırıcılık ve sahteciliksuçlarından 590 yılakadar hapis cezası istedi.
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