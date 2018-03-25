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Yol Durumu
  1. "PKK'yı Münbiç'ten de sileceğiz!"

/ oraya sığınacak!

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden , Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın / için sonun başlangıcı olduğunu yazdı. Terör örgütünün çok fazla seçeneği kalmadığını belirten gazete, örgütün 'a sığınabileceğinin altını çizdi.

YPG/PKK oraya sığınacak!

Fransa'nın önde gelen Fransız gazetesi 21 Mart 2018'te iki önemli habere yer verdi. Adriyen Jaulmez, haberinde "Suriye Kürdistanı için sonun başlangıcı olan bir yenilgi: Afrin" başlığını kullanırken, Georges Maulbrunot ise "Batılılar tarafından terk edilen Kürtler" diye yazdı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 11:14
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