YPG/PKK oraya sığınacak!

Fransa'nın önde gelen Fransız gazetesi Le Figaro 21 Mart 2018'te iki önemli habere yer verdi. Adriyen Jaulmez, haberinde "Suriye Kürdistanı için sonun başlangıcı olan bir yenilgi: Afrin" başlığını kullanırken, Georges Maulbrunot ise "Batılılar tarafından terk edilen Kürtler" diye yazdı.