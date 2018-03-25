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'den kritik uyarı! Bu kez çok şiddetli olacak ( 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tahminlerini açıkladı. Raporda birçok bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki ama 'ta 'da hava nasıl olacak? 25 Mart'ta İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Mart'ta Ankara'da hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte il il 25 Mart 2018 hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kritik uyarı! Bu kez çok şiddetli olacak

Genel Müdürlüğü, tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi. İşte Meteoroloji 25 Mart son dakika hava durumu uyarıları...

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  • 25 Mart 2018, Pazar 08:28
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