Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi. İşte Meteoroloji 25 Mart son dakika hava durumu uyarıları...
Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu kez çok şiddetli olacak (25 Mart 2018 hava durumu tahminleri)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini açıkladı. Raporda birçok bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki ama 25 Mart'ta İstanbul'da hava nasıl olacak? 25 Mart'ta İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Mart'ta Ankara'da hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte il il 25 Mart 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , 25 Mart , Meteoroloji , Karadeniz , Akdeniz , İstanbul , İç Anadolu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.