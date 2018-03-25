İstila Batı’nın işi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti: Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Kimse Türkiye istila hareketi yapıyor diyemez. Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere herkesle güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Ama birileri ısrarla burnumuzun dibinde işler karıştırmaya kalkarsa o zaman kimseyi gözümüz görmez. İstanbul'da bir üniversitede Afrin'le ilgili lokum dağıtılırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar teröristler. Bunların eşkallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz.
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