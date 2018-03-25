;
Yol Durumu
  1. Tel Rıfat Mehmetçik’i istiyor
  2. Güç boşluğunu doldurma fırsatı

İstila Batı’nın işi

, Batı’ya meydan okudu: Kimse istila hareketi yapıyor diyemez. Batı istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Afrika’da bunu görebilirsiniz

İstila Batı’nın işi
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti:
Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Kimse istila hareketi yapıyor diyemez. Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere herkesle güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Ama birileri ısrarla burnumuzun dibinde işler karıştırmaya kalkarsa o zaman kimseyi gözümüz görmez.
İstanbul'da bir üniversitede Afrin'le ilgili lokum dağıtılırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar teröristler. Bunların eşkallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar