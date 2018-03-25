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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran pankart

AKParti Trabzon 6. İl Olağan Kongresi'nde açılan bir pankart Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı duygulandıran pankart

AK Parti 6. İl Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, vatandaşların açtığı bir pankart sonrası duygulandı. Pankartta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum anne ve babasıyla olduğu bir fotoğraf bulunurken, Erdoğan'ın merhum anne ve babasına minnet mesajı yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan pankart sonrası şu sözleri söyledi: Böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbimden her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

  • 25 Mart 2018, Pazar 17:38
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